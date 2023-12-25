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В Калининграде из-за нового шторма объявлено свободное посещение школ и детсадов

По прогнозам синоптиков, скорость ветра будет достигать 28 м/с.
Сейчас в Ричмонде: +4° 0 м/с 87% 766 мм рт. ст. +7°
Источник: Новый Калининград

Из-за штормовой погоды в Калининграде в понедельник, 25 декабря, дети по решению родителей могут не посещать школы и детсады. Об этом сообщает администрация города в соцсетях.

Школы и детсады будут работать в штатном режиме. Однако «по решению родителей ребёнок может отсутствовать на занятиях, данные пропуски не будут считаться пропусками по неуважительной причине», отметили в администрации.

В Пионерском в понедельник объявлен режим повышенной готовности. По решению местной администрации, учреждения образования и допобразования будут работать в дистанционном формате.

Остальные приморские муниципалитеты ничего о предпринятых мерах не сообщают.

Согласно информации регионального управления МЧС, которое ссылается на данные синоптиков, прогнозируется скорость ветра до 28 метров в секунду.

образование