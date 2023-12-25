Что произошло в Иркутске в ночь на 25 декабря 2023 года: последние новости

В Иркутске открылась резиденция Деда Мороза, которая проработает до 7 января. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска. Нерабочие дни — 25 и 31 декабря. Посещение бесплатное.
В Иркутске в круглосуточном режиме ведется уборка снега с дорог. В работах задействованы 70 единиц техники. С улиц Депутатская, Ленина, Партизанская, Рабочего Штаба, Розы Люксембург, Ширямова за сутки вывезено 450 тонн снега. Противогололедная уборка будет продолжаться.
Жители, проживающие по улице Култукская в Иркутске, обратились к местным властям с жалобой на интенсивные вибрации и шум, вызванные близостью строительной площадки, где ведется прокладка канализационного коллектора.