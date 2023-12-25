Открыт новый авиарейс из Владивостока в Китай

Количество авиарейсов из аэропорта Владивостока в Китай увеличилось за счет запуска регулярных полётов авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в Харбин. Первый рейс в столицу самой северной провинции Китая Хэйлунцзян был выполнен в воскресенье, 24 декабря, сообщает ИА PrimaMedia.
Полёты выполняются на воздушных судах отечественного производства SSJ-100 по вторникам, средам и воскресеньям. Самолёты представлены в двухклассной компоновке — 75 мест в классе «эконом» и 12 кресел в классе «бизнес».
Вылет SU/FV6645 из Владивостока в 2:35, прилет в 2:00. Вылет SU/FV6646 из Харбина в 4:00, прилет в 7:20 (время указано местное для каждого аэропорта).
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По состоянию на 25 декабря 2023 года из аэропорта Владивосток в Китай еженедельно выполнялняется более десяти рейсов. В том числе три в Харбин — два рейса китайской авиакомпании Chengdu Airlines, один — российской «Авроры».