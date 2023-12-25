Суд взыскал с экс-начальника управления дорог Хабаровска около четырех миллионов рублей

Ранее бывший муниципальный служащий, который занимал должность начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации города, признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Он руководил управлением с декабря 2016 года по февраль 2017 года. по решению суда осужденному запрещено совершать любые сделки, направленные на отчуждение и (или) обременение находящихся в его собственности двух жилых и одного нежилого помещений, шести машин.