В Приморье медалью за отвагу наградили врача-стажера за работу в зоне СВО

Во Владивостоке врач-стажер отделения оториноларингологии Краевой детской клинической больницы № 1 Андрей Дмитриенко получил государственную награду от Министерства обороны. За работу в зоне СВО он удостоен Медали Суворова, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Андрей Евгеньевич отправился помогать нашим бойцам в рядах медицинского взвода и занял там должность командира. Молодой человек занимался эвакуацией, оказывал раненым экстренную медицинскую помощь. За проявленную смелость, отвагу и самоотверженность он и получил награду от Министерства обороны.
«Эту замечательную новость мы узнали еще в ноябре, и перед Новым годом Андрей получил на руки удостоверение и саму медаль», — рассказывают коллеги врача.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как приморский врач спасла жизнь пациентке на борту воздушного судна, летевшего в Хабаровск. Сотрудница Краевой клинической больницы № 2 была единственным доктором, когда женщине стало плохо. Наталья Бандюкова не только самостоятельно установила кубитальный катетер в непростых условиях и поддерживала подачу кислорода, но и сумела добиться проведения экстренной и сложной операции в Хабаровске.