В Приморье медалью за отвагу наградили врача-стажера за работу в зоне СВО

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как приморский врач спасла жизнь пациентке на борту воздушного судна, летевшего в Хабаровск. Сотрудница Краевой клинической больницы № 2 была единственным доктором, когда женщине стало плохо. Наталья Бандюкова не только самостоятельно установила кубитальный катетер в непростых условиях и поддерживала подачу кислорода, но и сумела добиться проведения экстренной и сложной операции в Хабаровске.