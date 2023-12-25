Ледяные сталактиты и плесень: жилой дом превратился в «комнату страха» в Приморье

По словам жильцов, дом на Красноармейской, 11 в Находке стал настоящим пристанищем для кошмаров: иней сыпется на головы людей, стены идут трещинами из-за льда, а впереди — зловонная и вредоносная плесень. Подробности сообщает «Комсомольска правда — Владивосток».
В новых медиа пишут, что неприятное видоизменение заметили в третьем подъезде. Испарения, образовавшиеся из-за разницы температур, застыли и стали снежными образованиями н стенах и потолке помещения. Вследствие этого лед съедает межпанельные швы, штукатурку и даже обрывает провода.
Жители беспокоятся, что, когда температура на улице вновь увеличится, а снег растает, в доме появится плесень, от которой будет крайне сложно избавиться. Кроме того, явление опасно и тем, что влага может попасть в щетки — тогда будут происходить короткие замыкания, вероятны пожары — сообщают в соцсетях. При этом не уточняется, обратились ли жильцы в управляющую компанию.
Комментаторы подчеркнули, что подъезд больше похож на комнату страха, которые иногда делают в парках развлечений или на квестах.