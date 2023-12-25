Ледяные сталактиты и плесень: жилой дом превратился в «комнату страха» в Приморье

Жители беспокоятся, что, когда температура на улице вновь увеличится, а снег растает, в доме появится плесень, от которой будет крайне сложно избавиться. Кроме того, явление опасно и тем, что влага может попасть в щетки — тогда будут происходить короткие замыкания, вероятны пожары — сообщают в соцсетях. При этом не уточняется, обратились ли жильцы в управляющую компанию.