Без отопления остались в многоквартирном доме хабаровчане

Коммунальная авария произошла минувшей ночью. Несмотря на то, что в краевой столице морозы сбавили свой напор, по городу все равно возникают коммунальные аварии, сообщает, сообщает корреспондент ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.