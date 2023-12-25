Без отопления остались в многоквартирном доме хабаровчане

Коммунальная авария произошла минувшей ночью. Несмотря на то, что в краевой столице морозы сбавили свой напор, по городу все равно возникают коммунальные аварии, сообщает, сообщает корреспондент ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
По официальным данным, дом на улице Артемовская 75, уже подключили и отопление подается в плановом режиме, однако факт остается фактом, люди провели ночь с полуостывшими батареями.
Напомним, что на прошлой неделе краевой центр накрыла череда коммунальных аварий, некоторые даже препятствовали нормальной работе общественного транспорта.