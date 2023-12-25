Даты звездных дождей в январе 2024 года назвали в Новосибирске

Первый звездный дождь будет идти с 28 декабря по 12 января 2024 года, а его пик придется на 4 января. Данный метеорный поток называется квадрантиды, он производит до 200 метеоров в час и известен яркими болидами, пишет vn.ru.
С 10 по 22 января будет идти метеорный поток Гамма-Урса Минориды. Его пик ожидается 19 января 2024 года. Данный поток будет слабым, он будет производить всего три метеора в час.
Также зимой можно увидеть паргелий. Это одна разновидностей солнечного гало. Оно возникает, когда Солнце охлаждается, а в высотных перистых облаках образуются ледяные кристаллы, через которые преломляется свет.
Напомним, новосибирцы наблюдали пик звездопада Дракониды в ночь на 9 октября.