Гурьевская команда КВН «Чемодан» победила в шоу и выиграла 10 млн руб

«Это был разрыв, ребята! Я на 100% был уверен в вашей победе! Отдельные слова благодарности наставнику Алексею Щербакову. Уже сегодня, 25 декабря, юмористы приедут в Гурьевский округ, чтобы встретиться с молодёжью и поделиться эмоциями, опытом, рассказать о дальнейших планах», — пишет в телеграм-канале глава Гурьевского округа Станислав Черданцев.