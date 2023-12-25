Гурьевская команда КВН «Чемодан» победила в шоу и выиграла 10 млн руб

Гурьевская команда КВН «Чемодан» победила в первом сезоне юмористического шоу «Лига городов» и выиграла 10 млн рублей. Эфир состоялся накануне.
«Это был разрыв, ребята! Я на 100% был уверен в вашей победе! Отдельные слова благодарности наставнику Алексею Щербакову. Уже сегодня, 25 декабря, юмористы приедут в Гурьевский округ, чтобы встретиться с молодёжью и поделиться эмоциями, опытом, рассказать о дальнейших планах», — пишет в телеграм-канале глава Гурьевского округа Станислав Черданцев.
Он добавляет, что в копилке у ребят много заслуг и побед. Так, команда становилась чемпионами официальной лиги «Кузбасс», вице-чемпионами Премьер-лиги КВН, четверть финалистами Высшей лиги КВН.