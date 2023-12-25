Больницы и поликлиники Хабаровска в Новый год переходят на новый режим работы

Длинные новогодние каникулы продлятся в Хабаровском крае с 30 декабря по 8 января включительно. В этот период больницы и поликлиники региона будут принимать пациентов по новому режиму работы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
31 декабря (суббота) и 1 января (понедельник) у медицинских учреждений региона выходные дни. 30 декабря, 2,3,6 и 8 января амбулаторно-поликлинические организации работают по режиму субботы. В стационарах все новогодние праздники работают дежурные бригады. Телефоны вызова: 03, 103 и 112 с мобильных телефонов всех операторов.
Отметим, что в случае травм: перелома, сильного ушиба, растяжения, хабаровчанам следует обращаться в травмпункт, который принимает круглосуточно.
Травмпункт ККБ№ 2, ул. Волочаевская, 106, тел.: 22−31−18.
Травматология городской поликлиники № 11, ул. Суворова, 38, тел.: 51−01−11.
Травмпункт детской ККБ, ул. Прогрессивная, 6, тел.: 91−04−24.