Больницы и поликлиники Хабаровска в Новый год переходят на новый режим работы

31 декабря (суббота) и 1 января (понедельник) у медицинских учреждений региона выходные дни. 30 декабря, 2,3,6 и 8 января амбулаторно-поликлинические организации работают по режиму субботы. В стационарах все новогодние праздники работают дежурные бригады. Телефоны вызова: 03, 103 и 112 с мобильных телефонов всех операторов.