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Меры безопасности усилят в Иркутске в новогодние праздники

Все городские службы и органы правопорядка перейдут на режим повышенной готовности.
Источник: IrkutskMedia.ru

Меры безопасности усилят в Иркутске в период проведения новогодних праздников. С 30 декабря по 8 января все городские службы и органы правопорядка переведут на режим повышенной готовности. Особое внимание будет уделено уборке улиц, обеспечению безопасности на транспорте и в местах массового пребывания людей, а также в пожароопасных районах — на территориях частного сектора и садоводческих кооперативов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.

МУПы, учреждения образования, культуры и спорта будут работать в режиме круглосуточных дежурств. В зданиях намерены усилить пропускной режим, в том числе его обеспечат с помощью систем видеонаблюдения. На всех предприятиях коммунальной сферы будут сформированы дополнительные бригады для оперативного реагирования на возможные аварии.

«Нужно сделать все от нас зависящее, чтобы эти дни прошли спокойно, без происшествий. Прошу провести с коллективами инструктажи. Призываю вас проявить повышенную бдительность. Недавние события — пожар в Ленинском округе, массовое ДТП на Кайской горе — наглядно показали, что оперативное реагирование и слаженность действий имеют ключевое значение», — сказал вице-мэр Иркутска Андрей Южаков.

На данный момент во всех районах Иркутска проводятся профилактические рейды, распространяются информационные листовки и размещается информация на стендах в жилых домах. Благодаря этим мероприятиям также проверяются чердаки и подвалы. Кроме того, осуществляются межведомственные проверки мест продажи пиротехники, алкогольной продукции и табачных изделий. В администрации города также составлен перечень мест, которые рекомендованы для запуска фейерверков.

Во время массовых мероприятий за порядком будут следить правоохранители.

Жителей и гостей города призывают соблюдать все необходимые требования безопасности. В случае возникновения экстренных ситуаций можно обращаться в ЕДДС по номерам: 520−112 или 269−783.