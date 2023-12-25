Меры безопасности усилят в Иркутске в новогодние праздники

Меры безопасности усилят в Иркутске в период проведения новогодних праздников. С 30 декабря по 8 января все городские службы и органы правопорядка переведут на режим повышенной готовности. Особое внимание будет уделено уборке улиц, обеспечению безопасности на транспорте и в местах массового пребывания людей, а также в пожароопасных районах — на территориях частного сектора и садоводческих кооперативов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.