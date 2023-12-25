Меры безопасности усилят в Иркутске в новогодние праздники

Меры безопасности усилят в Иркутске в период проведения новогодних праздников. С 30 декабря по 8 января все городские службы и органы правопорядка переведут на режим повышенной готовности. Особое внимание будет уделено уборке улиц, обеспечению безопасности на транспорте и в местах массового пребывания людей, а также в пожароопасных районах — на территориях частного сектора и садоводческих кооперативов. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе администрации Иркутска.
МУПы, учреждения образования, культуры и спорта будут работать в режиме круглосуточных дежурств. В зданиях намерены усилить пропускной режим, в том числе его обеспечат с помощью систем видеонаблюдения. На всех предприятиях коммунальной сферы будут сформированы дополнительные бригады для оперативного реагирования на возможные аварии.
«Нужно сделать все от нас зависящее, чтобы эти дни прошли спокойно, без происшествий. Прошу провести с коллективами инструктажи. Призываю вас проявить повышенную бдительность. Недавние события — пожар в Ленинском округе, массовое ДТП на Кайской горе — наглядно показали, что оперативное реагирование и слаженность действий имеют ключевое значение», — сказал вице-мэр Иркутска Андрей Южаков.
Во время массовых мероприятий за порядком будут следить правоохранители.
Жителей и гостей города призывают соблюдать все необходимые требования безопасности. В случае возникновения экстренных ситуаций можно обращаться в ЕДДС по номерам: 520−112 или 269−783.