В Приангарье ищут без вести пропавшего 29-летнего иркутянина

Со слов отца пропавшего, он ушел из дома в микрорайоне Радужный в начале октября. С тех пор на связь с родными не выходил. Полицейские установили, что последний раз его видели неподалеку от остановки «Улица Мухина».
«Разыскиваемый может быть причастен к совершению преступления», — уточнили в региональном МВД.
Приметы:
на вид 30 лет, рост около 185 см, худощавый, светловолосый, коротко стриженый, сероглазый.
Особые приметы:
щербинка между двумя передними зубами.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ильи Чебакова, полицейские просят позвонить по телефонам:
8 (3952)42- 04−51, 8 (902)-540−24−36;
02 (102 с любого сотового оператора связи).