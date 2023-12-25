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В Приангарье ищут без вести пропавшего 29-летнего иркутянина

В Иркутской области полицейские разыскивают 29-летнего Илью Чебакова, сообщает ИА «ТК Город».
Источник: ГУ МВД

Со слов отца пропавшего, он ушел из дома в микрорайоне Радужный в начале октября. С тех пор на связь с родными не выходил. Полицейские установили, что последний раз его видели неподалеку от остановки «Улица Мухина».

«Разыскиваемый может быть причастен к совершению преступления», — уточнили в региональном МВД.

Приметы:

на вид 30 лет, рост около 185 см, худощавый, светловолосый, коротко стриженый, сероглазый.

Особые приметы:

щербинка между двумя передними зубами.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ильи Чебакова, полицейские просят позвонить по телефонам:

8 (3952)42- 04−51, 8 (902)-540−24−36;

02 (102 с любого сотового оператора связи).