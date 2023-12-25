Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Снегопад накроет Владивосток во вторник — точные часы удара

Непогода придет в город уже скоро и подпортит обстановку на дорогах.
Сейчас в Ричмонде: +4° 0 м/с 87% 766 мм рт. ст. +7°
Источник: PrimaMedia.ru

Снегопад накроет Владивосток во вторник, 26 декабря. Точные часы удара появились на метеорологическом портале Gismeteo.

Непогода придет в город уже скоро и подпортит обстановку на дорогах. Так, уже завтра, снег обещают с 4 часов утра и до 13 часов дня. Причем самый максимальный удар ожидается в 07:00.

Днем синоптики обещают солнце. Однако в городе подует сильный ветер.

Температура воздуха во вторник будет держаться на уровне в −5…-7 градусов.

Отметим, что непогода может повлиять на дорожную обстановку в городе. Автомобилистам следует быть во всеоружии и максимально аккуратными на рулем.