«Дети могут убиться»: красноярец рассказал о небезопасной новой горке на правобережье (видео)

В Красноярске за сквером Энтузиастов впервые построили ледовый городок с 60-метровой горкой. Несмотря на то, что официально городок еще не открыт, с нее уже катаются жители. В выходные, когда в городе было очень тепло, к горке выстроились большие очереди — стоять приходилось по 10−15 минут.
Один из красноярцев пожаловался, что спуск с горки довольно опасен.
«Горка оканчивается небольшим, но резким обрывом, плавного ската нет. В результате детей закручивает и они просто “спрыгивают” с этой горки — кто попой, кто спиной, а кто затылком. Особенно кто помладше — вообще могут убиться», — рассказал местный житель.
Добавим, официально елка и городок за сквером Энтузиастов откроется 26 декабря в 18:00.
А в Хакасии в эти выходные на недостроенной горки травмы получили несколько детей. Как рассказали в Следственном комитете, горка построена из дерева, во время катания верхние слои просто обрушились и дети упали. Две девочки 10 и 11 лет госпитализированы с переломами ног.