«Дети могут убиться»: красноярец рассказал о небезопасной новой горке на правобережье (видео)

В Красноярске за сквером Энтузиастов впервые построили ледовый городок с 60-метровой горкой. Несмотря на то, что официально городок еще не открыт, с нее уже катаются жители. В выходные, когда в городе было очень тепло, к горке выстроились большие очереди — стоять приходилось по 10−15 минут.