Морозы вернутся в Пермский край 30−31 декабря

«В понедельник, 25 декабря, будет снежно и ветрено. Днём снова ожидается оттепель по югу региона: −2… +2°С. В Перми выпадет умеренный снег с температурой воздуха −2… +1°С», — сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.