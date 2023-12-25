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Морозы вернутся в Пермский край 30−31 декабря

Оттепель продолжится до Нового года.
Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 93% 767 мм рт. ст. +7°

Метеорологи прогнозируют возвращение морозов в Пермский край 30—31 декабря.

До этого момента продолжится оттепель.

«В понедельник, 25 декабря, будет снежно и ветрено. Днём снова ожидается оттепель по югу региона: −2… +2°С. В Перми выпадет умеренный снег с температурой воздуха −2… +1°С», — сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

26 декабря ночью снег будет идти редко, ожидается прояснение, что отразится на понижении температуры воздуха до −8… −3°С, в Перми до −4°С.

«Днём в Зауралье выйдет южный циклон, его деятельность приведет к выпадению снега небольшой и умеренной интенсивности на востоке и севере региона. Максимальный прогрев составит −6… −1°С, в Перми около −2°С», — поясняют специалисты.

По предварительному прогнозу, ожидается понижение температурного фона вплоть до конца месяца.

«Возврат морозов вероятен 30—31 декабря», — передаёт Пермский ЦГМС.