Морозы вернутся в Пермский край 30−31 декабря

Метеорологи прогнозируют возвращение морозов в Пермский край
До этого момента продолжится оттепель.
«В понедельник, 25 декабря, будет снежно и ветрено. Днём снова ожидается оттепель по югу региона: −2… +2°С. В Перми выпадет умеренный снег с температурой воздуха −2… +1°С», — сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
26 декабря ночью снег будет идти редко, ожидается прояснение, что отразится на понижении температуры воздуха до −8… −3°С, в Перми до −4°С.
«Днём в Зауралье выйдет южный циклон, его деятельность приведет к выпадению снега небольшой и умеренной интенсивности на востоке и севере региона. Максимальный прогрев составит −6… −1°С, в Перми около −2°С», — поясняют специалисты.
По предварительному прогнозу, ожидается понижение температурного фона вплоть до конца месяца.
«Возврат морозов вероятен