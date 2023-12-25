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Бесплатная лыжная трасса и прокат открылись на острове Русский во Владивостоке

Долгожданное событие для любителей спорта и беговых лыж состоялось в дальневосточной столице — в районе поселка Канал на Русском острове открылась «Русская лыжня».
Источник: Пресс-служба администрации Владивостока

Министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов и глава Владивостока Константин Шестаков поприветствовали любителей зимнего вида спорта, подчеркнув, что лыжня будет открыта для всех желающих с 12 до 19 часов каждый день, кроме понедельника.

В этом году трассу продлили, теперь она составляет 5 км. При этом каждый может выбрать для себя наиболее комфортную дистанцию.

Профессионалов лыжного спорта этой зимой здесь ждет ряд спортивных мероприятий — Рождественские старты, Русская гонка, смешанная эстафета, Всероссийское физкультурно-массовое мероприятие «Лыжня России».

Главным событием наступающего 2024 года станут Первые зимние международные спортивные Игры «Дети Приморья», которые пройдут по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко с 18 по 23 февраля.

В день открытия «Русской лыжни» состоялись массовые старты для взрослых и детей. В них приняли участие более 200 детей и 300 взрослых, а общее число гостей лыжни превысило 1000 человек, отмечает пресс-служба мэрии. Каждый, принявший участие в массовом забеге, на финише получил памятную медаль и сладкие угощения. Глава города на лыжню приехал вместе со всей семьей — супругой, сыном и дочкой. Дети также поспешили присоединиться к массовому забегу лыжников.

Для удобства отдыхающих на «Русской лыжне» работают бесплатный прокат, теплые помещения для переодевания, пункт сервиса оборудования, туалет, парковка и буфет.

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