Бесплатная лыжная трасса и прокат открылись на острове Русский во Владивостоке

В день открытия «Русской лыжни» состоялись массовые старты для взрослых и детей. В них приняли участие более 200 детей и 300 взрослых, а общее число гостей лыжни превысило 1000 человек, отмечает пресс-служба мэрии. Каждый, принявший участие в массовом забеге, на финише получил памятную медаль и сладкие угощения. Глава города на лыжню приехал вместе со всей семьей — супругой, сыном и дочкой. Дети также поспешили присоединиться к массовому забегу лыжников.