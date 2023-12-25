Бесплатная лыжная трасса и прокат открылись на острове Русский во Владивостоке

Министр физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов и глава Владивостока Константин Шестаков поприветствовали любителей зимнего вида спорта, подчеркнув, что лыжня будет открыта для всех желающих с 12 до 19 часов каждый день, кроме понедельника.
В этом году трассу продлили, теперь она составляет 5 км. При этом каждый может выбрать для себя наиболее комфортную дистанцию.
Главным событием наступающего 2024 года станут Первые зимние международные спортивные Игры «Дети Приморья», которые пройдут по инициативе губернатора Приморского края Олега Кожемяко с 18 по 23 февраля.
В день открытия «Русской лыжни» состоялись массовые старты для взрослых и детей. В них приняли участие более 200 детей и 300 взрослых, а общее число гостей лыжни превысило 1000 человек, отмечает пресс-служба мэрии. Каждый, принявший участие в массовом забеге, на финише получил памятную медаль и сладкие угощения. Глава города на лыжню приехал вместе со всей семьей — супругой, сыном и дочкой. Дети также поспешили присоединиться к массовому забегу лыжников.
Для удобства отдыхающих на «Русской лыжне» работают бесплатный прокат, теплые помещения для переодевания, пункт сервиса оборудования, туалет, парковка и буфет.