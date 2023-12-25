Леонардо Ди Каприо обратился к правительству Казахстана

Лауреат премии «Оскар» 25 декабря 2023 года на личной странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) поздравил власти Казахстана с увеличением популяции исчезающего вида животных.
Речь идет о сайгаках.
«Поздравляю правительство Казахстана, которое вложило большие средства в антибраконьерские инициативы, мощные правоохранительные органы и создание новых охраняемых территорий. Их сотрудничество с природоохранными организациями, университетами и учеными является ярким примером настоящего успеха в области охраны природы, основанного на совместных усилиях».
Кроме того, звезда фильма «Титаника» назвал успехом перевод сайгаков из категории «Находящийся на грани исчезновения» в категорию «Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому» в международном Красном списке.
«Это беспрецедентное восстановление отражает замечательную сохранность сайги в Казахстане. Вид, который в 2005 году некогда насчитывал 48 тыс. особей, теперь вырос до более 1,9 млн особей в дикой природе».
Стоит отметить, что актер на постоянной основе вносит немалые средства на решение проблем изменения климата и загрязнения планеты. За время своей деятельности он поддержал более двухсот проектов, ориентированных на защиту дикой природы от уничтожения, при этом восстанавливался баланс экосистем и сообществ.
12 декабря 2023 года в Международном союзе охраны природы сообщили, что сайгаки больше не относятся к виду животных, находящихся на грани исчезновения. Древних антилоп поместили в категорию «Находящийся в состоянии, близком к угрожаемому» в международном Красном списке.