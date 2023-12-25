Леонардо Ди Каприо обратился к правительству Казахстана

Стоит отметить, что актер на постоянной основе вносит немалые средства на решение проблем изменения климата и загрязнения планеты. За время своей деятельности он поддержал более двухсот проектов, ориентированных на защиту дикой природы от уничтожения, при этом восстанавливался баланс экосистем и сообществ.