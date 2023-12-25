В Уфе открылась этно-деревня

Об этом сообщил глава администрации Ленинского района города Олег Котов.
Проект реализован к 450-летнему юбилею Уфы на федеральный грант и в рамках формирования туристического кода.
В этно-деревне находятся: четыре юрты, арт-объект «Башкирский чай» и световые композиции.
Юрты изготовила компания Башкирские художественные промыслы «Агидель». В двух из них размещены сборные экспозиции башкирских производителей, ремесленников и одна юрта — чайная, где уфимцы и гости столицы смогут попробовать национальную башкирскую выпечку.
Этно-деревня будет работать как постоянно действующая тематическая площадка.