В Уфе открылась этно-деревня

Юрты изготовила компания Башкирские художественные промыслы «Агидель». В двух из них размещены сборные экспозиции башкирских производителей, ремесленников и одна юрта — чайная, где уфимцы и гости столицы смогут попробовать национальную башкирскую выпечку.