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В Уфе открылась этно-деревня

Накануне в Уфе на пересечении улиц Мустая Карима и Чернышевского открыли этно-деревню.
Источник: соцсети Олега Котова

Об этом сообщил глава администрации Ленинского района города Олег Котов.

Проект реализован к 450-летнему юбилею Уфы на федеральный грант и в рамках формирования туристического кода.

В этно-деревне находятся: четыре юрты, арт-объект «Башкирский чай» и световые композиции.

Юрты изготовила компания Башкирские художественные промыслы «Агидель». В двух из них размещены сборные экспозиции башкирских производителей, ремесленников и одна юрта — чайная, где уфимцы и гости столицы смогут попробовать национальную башкирскую выпечку.

Этно-деревня будет работать как постоянно действующая тематическая площадка.

туризм и отдых