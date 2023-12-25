Эвакуация автомобилей в Хабаровском крае станет ещё дороже в 2024 году

Комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края скорректировал цены на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории региона на 2024 год. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», согласно постановлению ведомства, в следующем году подорожание коснутся все видов автомобилей, а также мотоциклов. Установленные на 2024 год тарифы начнут действовать с 1 января. Расценки были проиндексированы не более чем на 6%.
Как рассказали корреспонденту агентства в комитете краевого правительства, с началом нового года тариф на перемещение одного задержанного транспортного средства, подходящего под категорию «А» составит 2107 рублей, категорий «B» и «D» (до 3,5 тонн) — 4214 рублей, а категории «D» (свыше 3,5 тонн), «C» и «E» — 8428 рублей. В настоящее время расценки составляют 1984, 3968 и 7936 рублей соответственно.
Что касается стоимости хранения эвакуированного задержанного транспорта на специализированных штрафстоянках, то за категорию «А» придётся платить 18 рублей в час, категорий «B» и «D» (до 3,5 тонн) — 36 рублей, категории «D» (свыше 3,5 тонн), «C» и «E» — 72 рубля. До нового года они будут составлять 16, 33 и 67 рублей за час содержания соответственно.
Напомним, что согласно постановлению комитета по ценам и тарифам регионального правительства, в 2024 году в Хабаровском крае подорожают услуги водоснабжения, водоотведения, а также стоимость подвоза жидкости. Потребители увидят увеличившиеся в квитанциях цифры впервые за полтора года. с 1 июля 2024 года питьевая вода для населения подорожает с 50,12 рублей до 54,89 рублей; водоотведение с 40,30 рублей до 44,93 рублей; подвоз воды с 645,90 рублей до 728,74 рублей.