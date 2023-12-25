Эвакуация автомобилей в Хабаровском крае станет ещё дороже в 2024 году

Комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края скорректировал цены на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории региона на 2024 год. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», согласно постановлению ведомства, в следующем году подорожание коснутся все видов автомобилей, а также мотоциклов. Установленные на 2024 год тарифы начнут действовать с 1 января. Расценки были проиндексированы не более чем на 6%.