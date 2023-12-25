Ярмарки, квест и волшебная сказка. Куда сходить за новогодней атмосферой 25 декабря

В центре наблюдается наибольшая концентрация городских общедоступных мест, где получится зарядиться новогодним настроением.
Площадка у Дворца спорта
Здесь работает «Калядны кірмаш». Это десятки торговых павильонов с лакомствами и сувенирами, а также несколько аттракционов. А установленная сцена понадобится для концерта «Рождественская ярмарка чудес», который пройдет с 14:00 до 20:00. Запланированы выступления музыкальных коллективов и артистов белорусской эстрады.
С 25 декабря по 7 января у Дворца спорта ежедневно в 19:00 будет начинаться театрализованное представление «Цмок, который живет на крыше». На этой же площадке предусмотрены интерактивные зоны. Есть и новогодний календарь, где каждый день в 14:00 станет открываться новая дата с заданием (календарь рассчитан до 31 декабря). Все это поможет окунуться в праздничную атмосферу.
Чтобы продлить ее ощущение, можно приобрести и унести домой новогоднее дерево (елочные базары работают по всему городу), а также украшения к нему. Никто не отменял и фото на память из украшенной локации. Например, возле Дворца спорта находится уже полюбившаяся многим елка, сквозь которую можно пройти по светящемуся тоннелю и загадать желание. Для верности стоит шагнуть в установленный поблизости портал в 2024 г. А затем — развить успех, попав в телевизор. Речь о фотозоне в виде большого раритетного, но цветного прибора с антеннами. Такой форм-фактор позволяет сразу нескольким людям оказаться по ту сторону экрана и стать центральными фигурами собственного шоу, запечатлев это на фото или видео.
Также минчане и гости столицы смогут посетить республиканскую выставку-шоу кошек «Новогодний Беби Салон Котят — 2023!».
Верхний город
Здесь с 25 декабря по 2 января будет проводиться интерактивное шоу «Новогодний вернисаж». Насладиться творческой программой можно ежедневно, начинаться она будет в 17:00 и 20:00. Зрители увидят оживающие картины в художественной галерее.
Также в концертном зале «Верхний город» покажут новогоднее представление «Когда бьют часы».
Центральный ботанический сад
Все выходные с 23 по 25 декабря здесь проходит ярмарка «Зимний сад», где гостей ожидает яркая анимационная программа, фуд-зона, мастерская Деда Мороза с мастер-классами и увлекательные конкурсы.
Ул. Раковская, 25/1
Локация по этому адресу с 25 декабря по 7 января станет проводником в новогоднюю сказку «Волшебство новогодней открытки». Интерактивная театрализованная программа подходит для всей семьи. Время проведения — с 18:30 до 20:00.
Площадка у Большого театра
Отведав гонконгских вафель и прочих яств у минского Дворца спорта, можно прокатиться на венецианской карусели на пл. Парижской Коммуны. И это на фоне памятника архитектуры — Большого театра Беларуси. Рядом с ним вырос волшебный городок, где развернулась зимняя ярмарка. Она работает по 7 января во второй половине дня. Здесь представлены новогодние украшения, изделия ремесленников, фуд-корт, а еще филиал Поместья белорусского Деда Мороза. В праздничные дни, в том числе 25 декабря, для гостей ярмарки с 18:00 до 18:45 запланировано выступление кукольного театра «Батлейка».
Новогодний квест по Минску
Продолжается квест «Вместе с Минском в 2024 год». Тем, кто хочет получить подарок, нужно побывать минимум на 10 городских площадках (всего их 21), успев это сделать до 7 января включительно. Финальная точка — ярмарка у Дворца спорта.