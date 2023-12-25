- Первой в списке минздрава стоит гречка. Она богата клетчаткой, витаминами и минералами, в том числе железом и магнием, питательна и низкокалорийна. Гречка рекомендуется при анемии, расстройствах работы сердца и сосудов, восстановлении организма после операций.
- Оливковое масло, которое содержит полезные кислоты омега-3 и омега-9, а также антиоксиданты. Оно полезно для кровеносных сосудов и пищеварительной системы.
- Грецкие орехи содержат цинк, железо, магний, калий, йод, ненасыщенные жирные кислоты. Этот продукт полезен тем, кто страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и атеросклероза. Из-за высокой калорийности грецких орехов их советуют съедать не более 30 г в день.
- Кисломолочные продукты нормализуют пищеварение, содержат кальций и магний, укрепляют кости, улучшают метаболизм, повышают иммунитет.
- Тыквенные семечки содержат клетчатку, необходимую для улучшения пищеварительной деятельности и ускорения обмена веществ. Их можно использовать в качестве полезного перекуса.
- Рыба и морепродукты — источники омега-3, полезны для сердца и сосудов. Они усваиваются лучше мяса, содержат низкое количество углеводов. Включение в рацион морской рыбы снижает риск развития атеросклероза, инфаркта и инсульта, стабилизирует артериальное давление. Йод, который есть в морской рыбе, необходим для правильного функционирования щитовидной железы и нервной системы.
- Овощи должны занимать 60% объема потребляемой человеком пищи. Они нормализуют уровень холестерина, помогают сбросить лишний вес, снимают отечность.
Семь продуктов для продления жизни назвал челябинский минздрав
В министерстве здравоохранения Челябинской области составили список продуктов для долголетия. В ведомстве назвали правильное питание залогом здоровой и длинной жизни.