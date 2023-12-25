Дома, детсады и больницу оставили без отопления в Хабаровске

Аварии на коммунальном хозяйстве города продолжают беспокоить хабаровчан. Казалось, что сильные морозы позади, но тут и там продолжают возникать порывы труб и разливы воды. Вот и новая авария задела жителей улиц Истомина, Фрунзе, Серышева и Калинина. Неполадки обещают устранить в течение дня, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Хабаровска.
Аварийная служба оперативно приехала на место порыва, привлечено шесть сотрудников и шесть единиц техники. Планируется, что авария будет устранена в 21:00.
По данным ЕДДС, нет тепла и горячей воды в домах: Запарина, 117а; Серышева, 11, 7, 9, 3; Фрунзе, 106, 108, 110, 111, 112 (д/с), 113, 117, 119, 121, 123; Истомина, 106, 85 (мед), 100 (д/с), 88, 90; Калинина, 135, 115, 117, 123, 130, 131, 134, 136, 138, 142 (мед); Советская, 2, 4; Яшина, 1, 3, 10.