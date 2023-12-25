Дома, детсады и больницу оставили без отопления в Хабаровске

Аварии на коммунальном хозяйстве города продолжают беспокоить хабаровчан. Казалось, что сильные морозы позади, но тут и там продолжают возникать порывы труб и разливы воды. Вот и новая авария задела жителей улиц Истомина, Фрунзе, Серышева и Калинина. Неполадки обещают устранить в течение дня, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Хабаровска.