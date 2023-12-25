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Стало известно, кого не пустят на новогодние утренники в Новосибирске

В мэрии объяснили новосибирцам, кого не пустят на новогодние утренники.
елка
Источник: Freepik

В департаменте образования мэрии Новосибирска рассказали, кому нельзя присутствовать на новогодних утренниках. Известно, что в этом году Роспотребнадзор не направлял в департамент специальных рекомендаций.

— На новогодние утренники не будут допускаться посторонние лица, не участвующие в организации и проведении праздничных мероприятий, а также лица с признаками инфекционных заболеваний, — говорится в сообщении департамента образования.

В мэрии отметили, что решение о формате утренника принимает руководитель организации, где его проводят.

— Посетители должны соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режимов образовательного учреждения, — добавили в мэрии.