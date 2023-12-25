Тепло в подарок: синоптики дали предварительный прогноз погоды на Новый год в Хабаровске

До Нового года 2023−2024 в Хабаровске осталось совсем ничего, поэтому кроме закупки продуктов, нужно определиться с местом проведения праздника. Многие жители города в эту ночь ходят друг к другу в гости или предпочитают отмечать на свежем воздухе. Тем более нужно знать, какая погода будет в этот день в краевой столице.
ПРОГНОЗ НА НОВЫЙ ГОД-2024 В ХАБАРОВСКЕ
— Предварительно, новогодняя ночь 2024 в Хабаровске не будет холодной. Мы не исключаем, что пройдет небольшой снег. Ветер будет слабый, — рассказал «КП» — Хабаровск’Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».
Погода на Новый год 2024 в Хабаровске ожидается более, чем комфортной. После аномальных холодов жители краевой столицы переживали, что в ночь с 31 декабря на 1 января вновь ударят морозы. Но текущий прогноз не может не радовать.
Итак, около полуночи на Новый год 2024 в Хабаровске столбики термометров покажут −15−16 градусов. Ранним утром похолодает до −19 градусов. Днем 1 января будет не теплее −12 градусов. В первый день года в краевой столице может пройти снег.
Хоть температуры воздуха в Хабаровске будут немного выше нормы, пренебрегать теплой одеждой не стоит. Особенно, если в Новый год у вас запланирован выход на улицу. Лучше укутаться и тем самым снизить риск обморожения и вероятность заболеть.
Прогноз еще будет уточняться.