Тепло в подарок: синоптики дали предварительный прогноз погоды на Новый год в Хабаровске

До Нового года 2023−2024 в Хабаровске осталось совсем ничего, поэтому кроме закупки продуктов, нужно определиться с местом проведения праздника. Многие жители города в эту ночь ходят друг к другу в гости или предпочитают отмечать на свежем воздухе. Тем более нужно знать, какая погода будет в этот день в краевой столице.