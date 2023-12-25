Народный каток в Хабаровске 31 декабря будет работать всю ночь

Впервые ледовый каток на стадионе им. Ленина залили в 2015 году. Ежегодно его посещают более 50 тысяч человек. В этом году для гостей руководство закупило больше мужских, женских и детских коньков, а также клюшек, шайб и защиты для тела. Так что спортивного инвентаря хватит для всех любителей активного отдыха.



Также напомним, в этом году народный каток впервые заработал и на площади им. Ленина. Здесь также есть возможность проката инвентаря — для того, чтобы переодеться, оборудован отапливаемый павильон. Он появился по инициативе молодых предпринимателей. Они гарантировали делать скидки для семей с детьми, особенно многодетных. К созданию красоты на главной площади приложили сотни людей, в том числе более 80 меценатов.