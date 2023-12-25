В Омске скончался 101-летний ветеран ВОВ Василий Тропин

101-летний ветеран ВОВ Василий Тропин скончался в Омске. Об этом сообщает паблик Александровского муниципального округа Пермского края.
Героя не стало 24 декабря, до своего 102-летия мужчина не дожил всего месяц.
О Василии Тропине известно, что он служил в рядах рабоче-крестьянской Красной Армии. Тогда 19-летний парень воевал с самого начала Великой Отечественной войны. Его служба проходила в составе Уральского добровольческого танкового корпуса. Он же являлся участником битвы на Курской дуге и сражался в войне с Японией, демобилизовавшись в 1947 году.
— После войны много и тяжело трудился: работал на машзаводе, в каменном карьере. Как говорят близкие ветерана, рассказов о его судьбе хватило бы не на одну книгу, — говорится в сообщении паблика.
Жителем Омска Тропин стал уже в солидном возрасте, а в январе текущего года он принимал поздравления с днем рождения от мэра Сергея Шелеста.
Редакция «КП-Омск» выражает соболезнования семье Василия Тропина.