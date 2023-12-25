В Омске скончался 101-летний ветеран ВОВ Василий Тропин

О Василии Тропине известно, что он служил в рядах рабоче-крестьянской Красной Армии. Тогда 19-летний парень воевал с самого начала Великой Отечественной войны. Его служба проходила в составе Уральского добровольческого танкового корпуса. Он же являлся участником битвы на Курской дуге и сражался в войне с Японией, демобилизовавшись в 1947 году.