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Сериал «Слово пацана» признан лучшим по версии «Кино Mail.ru»

Лучшим российским фильмом стал «Чебурашка».

Драму режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» признали лучшим российским сериалом по версии проекта «Кино Mail.ru», сообщает пресс-служба проекта.

В рейтинге лучших российских сериалов этого года следом за «Словом пацана» расположились триллер «Фишер» и биографический сериал «Шаляпин».

Согласно зрительским рейтингам, лучшим российским фильмом стал «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко. Картина собрала рекордные 7 млрд рублей, став самым успешным проектом отечественного кино. В топ-5 лучших российских фильмов вошли триллер «Кентавр», военная драма «Праведник», фильм «Вызов» и драма «Снегирь».

Лучшим актером стал 33-летний Иван Янковский, исполнивший ключевые роли в «Слове пацана», «Фишере» и «Плейлисте волонтера».

«Слово пацана» начинали снимать в Казани. Однако из-за резонанса и требования запретить съемки его сняли в Ярославле. Создатели сериала переснимали финал, чтобы сделать его острее. Кинопроект Жоры Крыжовникова, в котором звучит песня группы «Аигел», вызвал множество дискуссий. Свое мнение о сериале высказывали раис Татарстана Рустам Минниханов, прокурор республики Альберт Суяргулов, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков считает, что сериал не романтизирует преступные группировки.

В Госдуме просили Роскомнадзор и Следственный комитет проверить сериал «Слово пацана» на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. 9 декабря стало известно, что в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» не нашли нарушений законодательства.

Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова размышляла о реакциях на выход сериала и последующем росте продаж книги.

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