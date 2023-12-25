Сериал «Слово пацана» признан лучшим по версии «Кино Mail.ru»

«Слово пацана» начинали снимать в Казани. Однако из-за резонанса и требования запретить съемки его сняли в Ярославле. Создатели сериала переснимали финал, чтобы сделать его острее. Кинопроект Жоры Крыжовникова, в котором звучит песня группы «Аигел», вызвал множество дискуссий. Свое мнение о сериале высказывали раис Татарстана Рустам Минниханов, прокурор республики Альберт Суяргулов, председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков считает, что сериал не романтизирует преступные группировки.