10 кемеровских матерей, не связанных с театром, показали мини-спектакли

Накануне на малой сцене Театра драмы 10 кемеровских матерей, не связанных с культурой, показали мини-спектакли. Это было итогом работы бесплатной творческой лаборатории «Мам-театр» для женщин в декрете или воспитывающих детей.
«Мамы — наш зритель. Хотелось дать им волю творчества. Все разные, интересные и уникальные. Особенно интересно было попробовать лабораторию мамам, далёким от исполнительских искусств, а наставникам посочинять с такими мамочками, помочь им побороть страх выйти на сцену. Мамы настолько вышли из зоны комфорта, проделали большой путь и преодолели множество трудностей, поэтому они уже героини вне зависимости от того, насколько “чисто” прошёл показ. Поделиться своим внутренним миром со зрителем — сложно, это некое откровение, в некотором смысле обнажение», — говорит один из режиссёров Назиля Синюкова.
Спустя месяц подготовки у профессионалов и под наставничеством режиссёров Театра Кукол Кузбасса им. А. Гайдара женщины показали колыбельную подушки, комедийную драму об отношениях матерей и детей, сказку о правильном питании, пантомиму о сердце, историю Золушки и видеоблог о родительстве. В будущем проект планируют расширять на другие города.