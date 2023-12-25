10 кемеровских матерей, не связанных с театром, показали мини-спектакли

«Мамы — наш зритель. Хотелось дать им волю творчества. Все разные, интересные и уникальные. Особенно интересно было попробовать лабораторию мамам, далёким от исполнительских искусств, а наставникам посочинять с такими мамочками, помочь им побороть страх выйти на сцену. Мамы настолько вышли из зоны комфорта, проделали большой путь и преодолели множество трудностей, поэтому они уже героини вне зависимости от того, насколько “чисто” прошёл показ. Поделиться своим внутренним миром со зрителем — сложно, это некое откровение, в некотором смысле обнажение», — говорит один из режиссёров Назиля Синюкова.