Жителям Воронежа предложили заменить запрещенные на Новый год салюты хлопушками и гирляндами

Ранее «МК в Воронеже» писал, что с 31 декабря по 9 января горожанам запретили пользоваться пиротехникой. Любителям запускать салюты грозит штраф до 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Штраф от 5 до 15 тысяч рублей и предупреждение получат воронежцы просто за нарушение правил пожарной безопасности, а вот если из-за фейерверков будет повреждено чужое имущество или кто-то получит телесные повреждения, сумма штрафа вырастет уже до 40−50 тысяч.