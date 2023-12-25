Жителям Воронежа предложили заменить запрещенные на Новый год салюты хлопушками и гирляндами

Воронежцы смогут заменить запрещенные в этом году новогодние салюты хлопушками и бенгальскими огнями. Такую альтернативу предложила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
— Важно понимать, что те салюты, которые были отменены, отменены именно в связи с необходимостью обеспечения безопасности людей. Чтобы этот Новый год был счастливым, ярким, интересным и ни в коем случае не был омрачен какими-то событиями.
И добавила, что Новый год вполне можно пережить без салютов, зато есть уверенность, что обеспечена безопасность граждан.
Новогодние салюты и фейерверки отменили более чем в 20-ти регионах России. Власти субъектов решили сэкономить бюджетные деньги и направить их на помощь участникам спецоперации и подарки детям.
Ранее «МК в Воронеже» писал, что с 31 декабря по 9 января горожанам запретили пользоваться пиротехникой. Любителям запускать салюты грозит штраф до 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Штраф от 5 до 15 тысяч рублей и предупреждение получат воронежцы просто за нарушение правил пожарной безопасности, а вот если из-за фейерверков будет повреждено чужое имущество или кто-то получит телесные повреждения, сумма штрафа вырастет уже до 40−50 тысяч.