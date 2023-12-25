Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 25 декабря

Днем ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь. Ночью и утром местами гололед и сильный снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный с переходом на западный умеренный до порывистого. В стране объявлен оранжевый уровень опасности: усиление западного ветра порывами до 15−20 м/с ожидается днем по юго-западной половине Беларуси.