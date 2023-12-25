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Мокрый снег и гололедица ожидаются в Беларуси 25 декабря

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мокрый снег и гололедица ожидаются 25 декабря в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Сейчас в Ричмонде: +4° 0 м/с 87% 766 мм рт. ст. +7°
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Источник: РИА "Новости"

Днем ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, переходящего в дождь. Ночью и утром местами гололед и сильный снег, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный с переходом на западный умеренный до порывистого. В стране объявлен оранжевый уровень опасности: усиление западного ветра порывами до 15−20 м/с ожидается днем по юго-западной половине Беларуси.

Днем воздух прогреется до 2−8 градусов, по Брестской области — до плюс 10 градусов.