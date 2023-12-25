До +3 градусов и дождь: перед Новым годом в Омске прогнозируют осеннюю погоду

Неожиданное явление ожидается в Омской области в ближайшие дни. Аккурат перед новым годом погода в Омске будет дождливой.
По прогнозам Обь-Иртышского метеобюро, во вторник, 26 декабря, по региону днем ожидаются осадки в виде снега и дождя. Температура днем — 2…+ 3, ночью также возможен умеренный снег и местами до −11°C. Ветер в этот день будет южный порывами до 21 м/с. Атмосферное давление начнет падать.
27 декабря в дневные часы похолодает до −6°C. Осадки сохранятся. Столбик термометра ночью опустится до — 5…- 10, Возможен небольшой снег. Ветер южный, порывами до 17 м/с.
А в четверг, 28 декабря в регион придет метель. Днем синоптики прогнозируют — 1…- 6, ночью до −9°C. Местами небольшой снег, ветер южный до 13 м/с.