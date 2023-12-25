В Узбекистане сегодня самый теплый день зимы

В стране тепло и солнечно, местами воздух прогреется до 24 градусов тепла.
25 декабря в республике ожидается высокая температура до 23 градусов тепла. В горах днем воздух прогреется до 14 градусов.
Днем по территории республики без осадков, лишь в Каракалпакстане и Хорезмской области возможен дождь. В Бухарской и Навоийской областях — местами небольшой дождь во второй половине дня. Ветер 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду.
Ташкент.
В столице без осадков. Ветер 5−10 метров в секунду. Температура 21−23 градусов тепла.
«Вероятно, на многих наблюдательных пунктах Узгидромета сегодня будет зафиксирован один из самых теплых показателей за всю историю наблюдений», — сообщили синоптики.
Отметим, что самым теплым за последние 50 лет был декабрь 2021 года, когда среднемесячная температура воздуха по стране была на 2−4 градуса выше нормы. В самые теплые дни температура воздуха в дневные часы повышалась до 20−25 градусов тепла, по югу — до 26−28 градусов тепла.