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В Узбекистане сегодня самый теплый день зимы

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узгидромет ожидает, что сегодня, 25 декабря, в Узбекистане может быть зафиксирован очередной рекорд в истории метеонаблюдений — самый теплый день с начала нынешней зимы, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Сейчас в Ричмонде: +4° 0 м/с 87% 766 мм рт. ст. +7°
Источник: Podrobno.uz

В стране тепло и солнечно, местами воздух прогреется до 24 градусов тепла.

25 декабря в республике ожидается высокая температура до 23 градусов тепла. В горах днем воздух прогреется до 14 градусов.

Днем по территории республики без осадков, лишь в Каракалпакстане и Хорезмской области возможен дождь. В Бухарской и Навоийской областях — местами небольшой дождь во второй половине дня. Ветер 7−12 метров в секунду, местами возможно усиление до 15−20 метров в секунду.

Ташкент.

В столице без осадков. Ветер 5−10 метров в секунду. Температура 21−23 градусов тепла.

«Вероятно, на многих наблюдательных пунктах Узгидромета сегодня будет зафиксирован один из самых теплых показателей за всю историю наблюдений», — сообщили синоптики.

Отметим, что самым теплым за последние 50 лет был декабрь 2021 года, когда среднемесячная температура воздуха по стране была на 2−4 градуса выше нормы. В самые теплые дни температура воздуха в дневные часы повышалась до 20−25 градусов тепла, по югу — до 26−28 градусов тепла.