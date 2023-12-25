В Узбекистане сегодня самый теплый день зимы

Отметим, что самым теплым за последние 50 лет был декабрь 2021 года, когда среднемесячная температура воздуха по стране была на 2−4 градуса выше нормы. В самые теплые дни температура воздуха в дневные часы повышалась до 20−25 градусов тепла, по югу — до 26−28 градусов тепла.