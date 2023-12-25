Похолодание до −6 градусов придет в Нижний Новгород на последней неделе декабря

Оттепель, которая растопила добрую часть снежного покрова в Нижнем Новгороде, сменится легким морозом. На последней неделе декабря нижегородцев ждет еврозима с температурой воздуха не ниже −6 градусов.
Согласно сервису «Яндекс. Погода», комфортная погода установится уже в понедельник. Днем ожидается −3 градуса, пройдет небольшой снег, который обновит изрядно подтаявшие сугробы. Ветер западный три метра в секунду. Всю неделю атмосферное давление будет медленно расти и к четвергу достигнет показателя в 750 мм.рт.ст.
Вторник и среда, согласно прогнозам синоптиков, обещают быть снежными, а столбики термометров покажут до −4 градусов. Ветер западный и северо-западный 2−4 метра в секунду. Небо будет плотно затянуто облаками, так что солнца нижегородцы пока не увидят.
В четверг немного похолодает до −6, но прояснения ждать не стоит. Всё тот же снег, всё те же облака. Ветер сменит направление и подует с юга.
А вот в пятницу в Нижний Новгород вновь придет небольшая оттепель: шкала термометра поползет вверх, достигнув к ночи отметки 0 градусов. 30 и 31 декабря ожидается пасмурная погода с температурой воздуха +1 градус.