Где в Челябинске можно покататься на лыжах

«Основные находятся в парке Гагарина, городском бору, парке “Плодушка”, Экопарк, Пионерская горка, Никольская роща. Также трассы есть в Каштакском бору, поселке Новосинеглазово, на горе Монахи, стадионе “Инга”, — сообщил вице-мэр по соцполитике Сергей Авдеев.
Лыжникам предлагаются также трассы на Первом озере и озере Смолино.
В администрации города добавили, что к новогодним праздникам зальют 91 хоккейный корт. Пока спортсменов и любителей готовы принимать 69.
До конца недели работы планируется завершить.