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Где в Челябинске можно покататься на лыжах

ЧЕЛЯБИНСК, 25 декабря, ФедералПресс. В новогодние праздники челябинцы смогут прокатиться на лыжах по 13 специально подготовленным трассам. Участки имеют разную протяженность и сложность.

«Основные находятся в парке Гагарина, городском бору, парке “Плодушка”, Экопарк, Пионерская горка, Никольская роща. Также трассы есть в Каштакском бору, поселке Новосинеглазово, на горе Монахи, стадионе “Инга”, — сообщил вице-мэр по соцполитике Сергей Авдеев.

Лыжникам предлагаются также трассы на Первом озере и озере Смолино.

В администрации города добавили, что к новогодним праздникам зальют 91 хоккейный корт. Пока спортсменов и любителей готовы принимать 69.

До конца недели работы планируется завершить.

туризм и отдых