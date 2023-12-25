Где в Челябинске можно покататься на лыжах

«Основные находятся в парке Гагарина, городском бору, парке “Плодушка”, Экопарк, Пионерская горка, Никольская роща. Также трассы есть в Каштакском бору, поселке Новосинеглазово, на горе Монахи, стадионе “Инга”, — сообщил вице-мэр по соцполитике Сергей Авдеев.