Вандалы в Кузбассе ломают ледовые городки и снежные фигуры

«Какие-то вандалы разворотили ледовый лабиринт в новогоднем городке на Южном в Кемерово. Видно, что пинали и долбили от всей своей бестолковой силы. Захочет ли кто в следующем году строить на Южном новогодний городок? Большой вопрос. Ну, а в этом году дети уже остались без лабиринта», — пишет житель областной столицы в группе «Инцидент Кемерово».