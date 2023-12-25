Вандалы в Кузбассе ломают ледовые городки и снежные фигуры

Вандалы в Кузбассе ломают ледовые городски и снежные фигуры. Этим активно делятся жители региона в социальных сетях.
«Какие-то вандалы разворотили ледовый лабиринт в новогоднем городке на Южном в Кемерово. Видно, что пинали и долбили от всей своей бестолковой силы. Захочет ли кто в следующем году строить на Южном новогодний городок? Большой вопрос. Ну, а в этом году дети уже остались без лабиринта», — пишет житель областной столицы в группе «Инцидент Кемерово».
На прошлой неделе в беловском сквере «Шахтёр» неизвестные разрушили снежную скульптуру в виде новогоднего дракона, Деда Мороза и Снегурочки. Местные власти заявили, что вандалов найдут и накажут: полиция должна была посмотреть камеры видеонаблюдения.