Нижегородский режиссер Арсений Гончуков назвал «Слово пацана» шаблонной историей

По его мнению сериал воспевает совсем не насилие. Он вызывает чувство ностальгии по простым ребятам, по понятным теплым, но мифическим временам, по молодости и идеальному миру честных пацанов. Сериал заставляет тосковать по миру, в котором есть любовь и справедливость, а жестокость — мультяшная.