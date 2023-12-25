Нижегородский режиссер Арсений Гончуков назвал «Слово пацана» шаблонной историей

Нижегородский режиссер Арсений Гончуков назвал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) простой, бесхитростной и шаблонной историей. Об этом режиссер рассказал в своем телеграм-канале.
— Простая история. И совсем-совсем не про бандитов, не про группировки, которым уделено экранного времени полсерии от силы. История про пацанов, — отметил Арсений Гончуков.
По его мнению сериал воспевает совсем не насилие. Он вызывает чувство ностальгии по простым ребятам, по понятным теплым, но мифическим временам, по молодости и идеальному миру честных пацанов. Сериал заставляет тосковать по миру, в котором есть любовь и справедливость, а жестокость — мультяшная.
— И ты молодой и сильный, и летишь на шахе куда-то в невиданную даль милого прошлого, где даже самое лютое зло, свершается в шутку под назойливый мотив уютной татарской песенки. Прекрасная история, чего уж там, — добавил нижегородский режиссер.