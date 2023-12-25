На рабочей неделе в Воронеже держится потепление

О погоде в Воронеже рассказал региональный Гидрометцентр.
25 декабря днем облачно, без существенных осадков. Вечером будет идти мокрый снег. Ветер юго-западный — 7−12 м/с. Температура составит 0° — −2°.
26 декабря также облачно. Ночью небольшие осадки, днем небольшой дождь. Ветер западный — ночью порывы ветра достигнут 8−13 м/с, днем — 10−15. Температура ночью 0°- 2°, днем 2°- 4°.
27 декабря, дождь с мокрым снегом. Ветер западный — 8−15 м/с. Температура днем составит +3°, ночью — +2°.
28 декабря. Скорость ветра держится со среды. Облачно со снегом. Температура днем составит +3°, ночью — −1°.
29 декабря облачно, днем пойдет дождь, ночью — снег. Скорость юго-западного ветра составит 8−13 м/с. Температура днем составит +3°, ночью — −2°.