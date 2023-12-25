Приморское погрануправление: в каких случаях могут не выпустить за границу с детьми

11 декабря вступили в силу поправки в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». В связи с этим у некоторых приморцев, выезжающих за рубеж с детьми возникли вопросы, а по информации в соцсетях некоторым даже запретили выезд. Как пояснили в ведомстве, новые изменения в российском законодательстве устанавливают основания недействительности загранпаспорта.