Приморское погрануправление: в каких случаях могут не выпустить за границу с детьми

Погрануправление ФСБ России по Приморскому краю разъяснило, в каких случаях у представителей ведомства могут возникнуть вопросы при пересечении границы с детьми, сообщает ИА PrimaMedia.
11 декабря вступили в силу поправки в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». В связи с этим у некоторых приморцев, выезжающих за рубеж с детьми возникли вопросы, а по информации в соцсетях некоторым даже запретили выезд. Как пояснили в ведомстве, новые изменения в российском законодательстве устанавливают основания недействительности загранпаспорта.
Так, повреждение бланка паспорта, неточности и ошибки в реквизитах, а также недостоверные сведения о владельце паспорта могут быть основанием для признания документа недействительным и, как следствие, послужить отказом в выезде лица через границу. Полный перечень критериев признания документа недействительным определен постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2023 г. № 2090.
«Необходимо проверить наличие и надлежащее состояние документов всех лиц, желающих убыть за границу. В случае если ваша фамилия изменилась и не совпадает с фамилией ребенка, возьмите с собой подтверждающие внесенные изменения документы», — уточнили в Погрануправлении ФСБ по Приморскому краю.
Запрет на выезд ребенка может быть отозван заявителем во внесудебном порядке, однако в случае возникновения спора между законными представителями, вопрос разрешается в судебном порядке.
О необходимости предъявлять при выезде за рубеж свидетельство о рождении ребенка с отметкой о гражданстве в пояснении не говорится. Между тем, именно на подобные требования пограничников ссылались некоторые родители.