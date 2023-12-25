Набиуллина назвала причину роста цен на яйца
Глава Центробанка объяснила, что рост стоимости яиц в России произошел из-за опережения спроса возможностей предложения.
В России продлили запрет на въезд фур из ЕС и Украины
Исключение, как и прежде, будет сделано в том числе для перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи.
У россиян начнут требовать ИНН при оформлении кредита
С его помощью банки будут проверять наличие самозапрета у клиента.
Байден вошел в список главных неудачников 2023 года
Телеканал Fox News поместил президента США в список главных политических неудачников 2023 года.
Леонардо Ди Каприо поздравил Астану с ростом популяции сайгака
«Поздравляю правительство Казахстана, которое вложило большие средства в антибраконьерские инициативы, мощные правоохранительные органы и создание новых охраняемых территорий», — написал Ди Каприо.
Главные новости 25 декабря
Набиуллина назвала причину роста цен на яйца