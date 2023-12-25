Главные новости 25 декабря

Набиуллина назвала причину роста цен на яйца

Глава Центробанка объяснила, что рост стоимости яиц в России произошел из-за опережения спроса возможностей предложения.



В России продлили запрет на въезд фур из ЕС и Украины

Исключение, как и прежде, будет сделано в том числе для перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи.



У россиян начнут требовать ИНН при оформлении кредита

С его помощью банки будут проверять наличие самозапрета у клиента.



Байден вошел в список главных неудачников 2023 года

Телеканал Fox News поместил президента США в список главных политических неудачников 2023 года.



Леонардо Ди Каприо поздравил Астану с ростом популяции сайгака

«Поздравляю правительство Казахстана, которое вложило большие средства в антибраконьерские инициативы, мощные правоохранительные органы и создание новых охраняемых территорий», — написал Ди Каприо.