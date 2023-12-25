800 детей примут участие в традиционной губернаторской елке в Иркутске

26 декабря в Иркутском музыкальном театре имени Н. М. Загурского произойдет традиционное мероприятие — губернаторская ёлка. Праздничное мероприятие включает в себя участие детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также детей из многодетных и малоимущих семей и семей одиноких родителей. Также 210 детей из семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, получили пригласительные билеты. Всего на губернаторское ёлке в этом году побывает 800 детей. Об этом пишет ИА IrktskMedia со ссылкой на пресс-службу обблправительства.