800 детей примут участие в традиционной губернаторской елке в Иркутске

26 декабря в Иркутском музыкальном театре имени Н. М. Загурского произойдет традиционное мероприятие — губернаторская ёлка. Праздничное мероприятие включает в себя участие детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также детей из многодетных и малоимущих семей и семей одиноких родителей. Также 210 детей из семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, получили пригласительные билеты. Всего на губернаторское ёлке в этом году побывает 800 детей. Об этом пишет ИА IrktskMedia со ссылкой на пресс-службу обблправительства.
В холле музыкального театра для детей будут проводиться разнообразные игры и веселые соревнования, будут организованы мастер-классы по изготовлению символа наступающего года. На новогоднем карнавале возле новогодней елки будут вручены подарки за самый оригинальный новогодний костюм.
«В Иркутской области стало доброй традицией приглашать на главную областную елку не только детей, нуждающихся в особой заботе государства, отличников учебы, победителей школьных олимпиад и спортивных соревнований, но и детей, чьи папы принимают участие в специальной военной операции», — сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
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