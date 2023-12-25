Приморские врачи рассказали об опасности переедания мандаринов

ВЛАДИВОСТОК, 25 дек — РИА Новости. Переедание мандаринов на праздниках на фоне употребления жирной пищи и сладостей может привести к аллергическим реакциям, сообщил Минздрав Приморья.
Отмечается, что потребление мандаринов в Приморье, начиная с декабря, увеличивается в десятки раз. Эти цитрусовые богаты витамином С и клетчаткой, полезной для пищеварения. Вместе с тем мандарины относятся к аллергенным продуктам.
«Аллергия на мандарины у детей и взрослых встречается часто и зависит от объема съеденных фруктов. Не стоит съедать килограмм за один раз. У детей в праздники ситуация осложняется тем, что они едят много сладостей, а у взрослых — употреблением алкоголя и жирной пищи. Все это увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт и повышает риск аллергической реакции», — приводятся в сообщении слова заведующей аллерго-респираторным центром Владивостокской поликлиники № 3 Александры Власовой.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Приморскому краю советуют не покупать мандарины с признаками гнили и плесени, если плоды слишком мягкие или твердые и сухие, с вмятинами и повреждениями. Также не рекомендуется покупать фрукты в местах, где торговля ведется без разрешения. Важно мыть мандарины перед едой.
Эксперты отмечают, что чем светлее плод, тем кислее его мякоть. Наличие зеленого листика не гарантирует свежесть мандарина.