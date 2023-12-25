Приморские врачи рассказали об опасности переедания мандаринов

«Аллергия на мандарины у детей и взрослых встречается часто и зависит от объема съеденных фруктов. Не стоит съедать килограмм за один раз. У детей в праздники ситуация осложняется тем, что они едят много сладостей, а у взрослых — употреблением алкоголя и жирной пищи. Все это увеличивает нагрузку на желудочно-кишечный тракт и повышает риск аллергической реакции», — приводятся в сообщении слова заведующей аллерго-респираторным центром Владивостокской поликлиники № 3 Александры Власовой.