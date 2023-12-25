Свердловчанин выиграл в лотерею 9 млн рублей, но не знает об этом

Пока лишь известно, что счастливый билет был куплен за 300 рублей в мобильном приложении «Столото». Этот человек стал 30-м свердловчанином, который выиграл крупные суммы в лотерее в 2023 году. В общей сложности уральцы за последние 12 месяцев стали богаче на полтора миллиарда рублей.