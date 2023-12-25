ГТК: сотни машин и автобусов ожидают въезд из Польши в Беларусь более суток

По данным ГТК, очередь из транспортных средств продолжает увеличиваться, добавив, что несколько сотен машин и автобусов ожидают пересечения границы через польский пункт пропуска «Тересполь» («Брест») более суток. В ведомстве пояснили, что это связано с большими выходными. В сообщении также говорится, что польская сторона не предпринимает никаких действий, чтобы транспортные средства двигались быстрее, а также не работает на пределе своих возможностей.