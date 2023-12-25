ГТК: сотни машин и автобусов ожидают въезд из Польши в Беларусь более суток

В Государственном таможенном комитете проинформировал про несколько сотен автомобилей и автобусов на въезд из Польши в Беларусь. Подробности сказали в пресс-службе ведомства.
По данным ГТК, очередь из транспортных средств продолжает увеличиваться, добавив, что несколько сотен машин и автобусов ожидают пересечения границы через польский пункт пропуска «Тересполь» («Брест») более суток. В ведомстве пояснили, что это связано с большими выходными. В сообщении также говорится, что польская сторона не предпринимает никаких действий, чтобы транспортные средства двигались быстрее, а также не работает на пределе своих возможностей.
В пресс-службе напомнили, что пункт пропуска «Тересполь» — «Брест» является единственным работающим для легковых автомобилей и автобусов на польском направлении, добавив, что остальные пункты пропуска были закрыты польской стороной. Говорится, что белорусская таможня старается разгрузить въездное направление и перемещает автобусы из очереди на стоянку. Подобным образом движение машине идет быстрее, а граждане и товары, которые находятся в автобусах и машинах, оформляются параллельно.