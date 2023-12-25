Иркутская область оказалась в середнячках рейтинга по качеству жизни в России

Иркутская область заняла 43-е место из 85 в рейтинге регионов РФ по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности ЗОЖ. Итоговый балл Приангарья составил 48,432. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.
В лидерах списка — Москва и Санкт-Петербург. Их рейтинговые баллы составили 84,626 и 82,567 соответственно. В конце рейтинга оказались Еврейская автономная область и Республика Тыва. Они набрали 24,439 и 22,688 балла соответственно.
Также в «хвост» итогового рейтинга, составленного экспертами РИА «Новости», попала Бурятия. Эксперты оценили уровень жизни в республике на 36,649 балла, отправив ее на «почётное» 74-е место. Еще ниже Бурятии оказалось Забайкалье. Край набрал 29,907 балла и оказался на 80-й строчке списка.