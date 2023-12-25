Иркутская область оказалась в середнячках рейтинга по качеству жизни в России

Также в «хвост» итогового рейтинга, составленного экспертами РИА «Новости», попала Бурятия. Эксперты оценили уровень жизни в республике на 36,649 балла, отправив ее на «почётное» 74-е место. Еще ниже Бурятии оказалось Забайкалье. Край набрал 29,907 балла и оказался на 80-й строчке списка.