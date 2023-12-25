Завершилась реставрация скульптур «Времена года» в усадьбе Нескучное — Собянин

Скульптурные композиции «Времена года» вернулись на главные ворота усадьбы Нескучное на Ленинском проспекте. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.
Въездная группа, созданная по проекту архитектора Евграфа Тюрина в начале XIX века, — объект культурного наследия федерального значения.
«Композиции “Времена года” стали дилеммой для реставраторов. О том, как первоначально выглядели скульптуры, можно только догадываться по рисунку 1830 года. После этого фигуры не раз меняли облик», — отметил Мэр Москвы.
Специалисты провели анализ всех изображений и решили восстановить общую композицию въездных ворот со скульптурами в том виде, который сложился в конце XIX — начале XX века. Сохранившуюся подлинную левую скульптурную группу из особого сплава — шпиатра — отреставрировали в помещениях Российской академии наук.