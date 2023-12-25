В Краснодаре нет запрета на запуск новогодних фейерверков, но есть рекомендации

«Запрета на использование пиротехники нет, но есть рекомендации отказаться от праздничных салютов», — сообщили «Ъ-Кубань» в мэрии краевой столицы.



Ранее глава Краснодара Евгений Наумов попросил жителей города не использовать пиротехнику во время празднования Нового года.



«Естественно, не будет городских фейерверков и массовых концертов на площадях. Мы продолжаем отмечать важные события в рамках концепции, основанной на безопасности и поддержке наших бойцов в зоне СВО», — отметил господин Наумов.



По данным «Ъ-Кубань», городской контракт на оказание услуг по организации праздничных фейерверков в настоящий момент находится на стадии расторжения. Средства, неизрасходованные в этом году, в виде бюджетных остатков перейдут на следующий год и будут направлены на первоочередные расходы города, прежде всего — на социальную сферу.



Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев во время «прямой линии» также попросил жителей региона отказаться от запуска фейерверков в новогоднюю ночь, ограничившись бенгальскими огнями.



В 2024 году власти шести регионов России (Крым, Севастополь, Ростовская, Белгородская, Брянская, Курская области) ввели полные ограничения на использование пиротехники в новогоднюю ночь.



На прошлой неделе депутаты Госдумы выступили за запрет запуска новогодних фейерверков в общественных местах и вблизи жилых домов.



Наталья Решетняк.