Жестоким избиением кемеровского второклассника заинтересовались следователи

Как сообщают следователи Кузбасса, жестокой дракой школьников заинтересовались правоохранители — председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад об итогах проверки. ЧП произошло в конце ноября, но виновных до сих пор не наказали.
В социальной сети мама мальчика-второклассника писала, что в ноябре её ребёнка жестоко избил ученик 4-го класса в одной из кемеровских школ.
«Бил кулаками, ногами и коленом в лицо. Мой сын защищался как мог, девочки, которые находились у этого крыльца, поспешили и разняли. В школе, несмотря на видеонаблюдение, ничего не заметили. Мой сын подождал на крыльце, когда ученик 4-го класса с другими детьми отойдёт, взял вещи и направился к воротам. Обойдя компанию, он подвергся повторному нападению этого мальчика, тот снова начал бить сына коленом в лицо, бил, пока не сломал ему зуб (коренной, передний, нижний), после остановился, сын забрал вещи и пошёл домой», — рассказывает кемеровчанка.
Она добавляет, что не нашла поддержки в школе и что там никто не стал внимательно разбираться в произошедшем. Также женщина приложила скрин сообщения от городской администрации, которая говорила о недопустимом поведении директора образовательного учреждения.