Жестоким избиением кемеровского второклассника заинтересовались следователи

«Бил кулаками, ногами и коленом в лицо. Мой сын защищался как мог, девочки, которые находились у этого крыльца, поспешили и разняли. В школе, несмотря на видеонаблюдение, ничего не заметили. Мой сын подождал на крыльце, когда ученик 4-го класса с другими детьми отойдёт, взял вещи и направился к воротам. Обойдя компанию, он подвергся повторному нападению этого мальчика, тот снова начал бить сына коленом в лицо, бил, пока не сломал ему зуб (коренной, передний, нижний), после остановился, сын забрал вещи и пошёл домой», — рассказывает кемеровчанка.