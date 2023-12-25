В Новосибирске опубликовали обновленную программу новогодних мероприятий

Сообщение об этом было опубликовано в официальном телеграмм-канале органов власти и на сайте новыйгод-нск.рф.
Так, 23 и 24 декабря, а также 3, 4 и 5 января в КК им. В. Маяковского покажут новогодний мюзикл «Приключения Снежной Бабы в Стране новогодних игрушек».
До 29 декабря жители Новосибирска смогут встретиться на городских улицах с участниками шоу новогодних игрушек, которые расскажут им о городских мероприятиях, и подарят праздничное настроение.
А само шоу состоится 3 января в 17 часов около у КК им. Маяковского вместе с последующим карнавальный шествием по Красному проспекту. Участие в нем сможет принять любой, кто наденет карнавальный костюм.
4 — 7 января стартует «Первый новогодний маршрут», который расскажет о новогодних локациях города, его истории и традициях.
4 января в 18 часов в новосибирском парке «Арена» состоит открытие арт-объекта «Арена» — «Новосибирск — Родина Снежных Баб».
5 −6 января там же с 12 до 16 часов пройдёт конкурс снежной скульптуры «Снежносибирск». Принять участие в нем могут все желающие, только предварительно нужно подать заявку.
7 января в 12 часов пройдет рождественский «Самый добрый концерт» на Михайловской набережной. Здесь же можно будет послушать праздничный перезвон в исполнении звонарей из разных городов.
8 января в парке «Арена» с 12 до 16 часов будет проходить Ежегодный Фестиваль Снежных Баб для всех желающих. Участников ждут игры, конкурсы, призы и пр.
Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что в Новосибирске рассказали о перекрытии улиц на Новый год.