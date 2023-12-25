Как сообщили в городской администрации, в новогоднюю ночь на линии будут работать трамваи № 4,7 и 12, а также автобусы № 1, 6, 10, 14, 20, 32, 50, 51, 53, 67, 68 и 77. Курсировать транспорт будет по графику выходного дня.
С 1 января 2024 года работа общественного транспорта будет на 50% от графика выходного дня, а 2 января по выходному расписанию.
Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать до 4 утра
В новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать по графику выходного дня с отправлениями до 23.00. Далее транспорт будет работать с 1.00 до 4.00.
Как сообщили в городской администрации, в новогоднюю ночь на линии будут работать трамваи № 4,7 и 12, а также автобусы № 1, 6, 10, 14, 20, 32, 50, 51, 53, 67, 68 и 77. Курсировать транспорт будет по графику выходного дня.