Общественный транспорт в новогоднюю ночь будет работать до 4 утра

Как сообщили в городской администрации, в новогоднюю ночь на линии будут работать трамваи № 4,7 и 12, а также автобусы № 1, 6, 10, 14, 20, 32, 50, 51, 53, 67, 68 и 77. Курсировать транспорт будет по графику выходного дня.



С 1 января 2024 года работа общественного транспорта будет на 50% от графика выходного дня, а 2 января по выходному расписанию.