Ученые сказали, что катаракта увеличивает риск преждевременной смерти

Сообщается, что специалисты провели анализ показателей здоровья более 17 тысяч человек старше 40 лет. Из общего количества участников эксперимента, в котором приняли участие четыре тысячи человек, более 11% умерли. Говорится, что у них был анамнез по удалению катаракты. Исследование показало, что люди, у которых был диагноз катаракты, имеют риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 36% в сравнении с теми, у кого подобных проблем нет.